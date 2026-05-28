Воронежцев приглашают на выставку об истории библиотек региона

Книжно-иллюстративная выставка «Для читателя открыты — наши двери, души, книги!» (18+) открылась в читальном зале отдела краеведения Воронежской универсальной научной библиотеки им. И. С. Никитина.
Выставка, подготовленная к Общероссийскому дню библиотек, который отмечается 27 мая, включает издания по истории создания и развития библиотек Воронежа и области. Представлено более 15 экземпляров различных видов печатных материалов, из которых можно узнать как об истории областных и городских библиотек, так и о самой «Никитинке».
Например, книга «Хранители слова» (2010) состоит из очерков об отдельных библиотеках города, а иллюстрированный путеводитель «Воронежская областная универсальная научная библиотека им. И. С. Никитина» (2019) освещает историю возникновения, развития и текущее состояние одной из старейших библиотек России. Также экспозицию дополняют выдержки из сборников и статей периодики.
Сведения о первых книгах в регионе содержатся в книгах и путеводителях выставки. В экспозиционных материалах говорится, что появление первых книг в Воронеже совпадает с основанием горда (1585). Церковные издания являлись первыми книгами административного центра.
Можно узнать, каким было празднование Общероссийского дня библиотек 18 лет назад: для этого посетители могут обратиться к вырезке из газеты «Берег», которая также представлена для изучения. А во втором выпуске «Воронежского краеведческого вестника», например, говорится о первых книжных магазинах Воронежа, переплетных заведениях в дореволюционное время.
Рассказывается и про ВГУ и его фундаментальную библиотеку: в Воронеже они возникли из-за немецкой оккупации 1918 года. После закрытия Юрьевского (Дерптского) университета его сотрудники эвакуировались в Воронеж. Она насчитывала почти полмиллиона томов и считалась первой среди университетских библиотек империи, особенно по собранию диссертаций.
«Величайшее из чудес, созданных человеком, — книга воплощает в себе все знания о жизни мира…» — эти слова Максима Горького как нельзя лучше характеризуют экспонаты, которые будут представлены на открывшейся выставке в «Никитинке» до 7 июня.
А с 28 мая в этом же читальном зале кабинета 406 открылась еще одна книжно-иллюстративная выставка «Главный хирург Красной Армии» (16+), которая будет доступна для просмотра до 14 июня.