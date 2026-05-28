В Воронежской области модернизируют еще 5 школ

Еще пять школ модернизируют в Воронежской области, сообщили в министерстве образования региона. Работы проведут при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».
Специалисты обновят школы № 3 и 13 в Борисоглебске, № 2 в селе Хреновом в Бобровском районе, № 1 в городе Острогожске, а также образовательное учреждение в селе Сергеевка в Подгоренском районе. Кроме того, будут продолжены работы по обновлению еще нескольких таких учебных заведений. Речь идет о модернизации двух школ — в Россоши и селе Краснолипье.
Во всех учреждениях планируют провести капитальный ремонт. Это позволит создать современные и комфортные условия для обучения детей и работы педагогов вне зависимости от размера населенного пункта.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.