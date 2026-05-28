На набережной Исети и Ольховки в Екатеринбурге появится смотровая площадка

Там также обустроят новые тротуары, беговые и велодорожки, высадят деревья.

Большую смотровую площадку обустроят на набережной Исети и Ольховки от дома № 11 по улице Гражданской до Колмогорова в Екатеринбурге. Работы проведут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Пространство возвысится над пешеходным тротуаром и будет выполнено из металла и натурального дерева. В уральской столице это станет первым подобным архитектурным решением.

Всего на набережной благоустроят более 3 тыс. кв. м тротуаров с асфальтом и 2,6 тыс. — с плиточным покрытием. Появятся свыше 1,1 тыс. кв. м велодорожек и 500 м — беговой дорожки.

На участке уберут больные и старые растения. Вместо них высадят 255 крупных деревьев 11 пород, 1780 кустарников, более 8 тыс. многолетников.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.