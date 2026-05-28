В поселке Колпна Орловской области обновили участки водопровода

Капитальный ремонт участков водопровода завершили в поселке Колпна Орловской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщают в пресс-службе правительства региона.
Работы провели от улицы Карла Маркса до переулка 1-го Октябрьского и от переулка 1-го Октябрьского до артезианской скважины. Специалисты обновили 1040 метров ветхого водопровода. Также обустроили 19 колодцев и 1 пожарный гидрант. К новому водопроводу подключены более 50 домов, качественную воду с хорошим напором теперь получают 250 жителей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.