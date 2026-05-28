Все туристы попадают в край

Объем туристических услуг в Прикамье по итогам 2025 года составил 20 млрд руб., а турпоток вырос до 1,6 млн человек. Это связано с общим федеральным трендом на развитие внутреннего туризма на фоне глобальных геополитических и макроэкономических изменений. Гостям интересна не только краевая столица, но и достопримечательности в муниципалитетах. Эксперты считают, что туристический потенциал региона не исчерпан, но дальнейшее развитие невозможно без инвестиций в инфраструктуру, обновления имеющихся и строительства новых гостиниц, а также без скорейшего решения проблемы кадрового дефицита.
Вот это номер.
За последние четыре года объем туристических услуг в Пермском крае вырос в пять раз и по итогам прошлого года составил 20 млрд руб. Об этом в своем ежегодном послании сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Турпоток в Пермский край ежегодно растет, но потенциал еще очень большой. Нужно не просто наращивать количество туристов, необходимо, чтобы гости как можно дольше находились в Пермском крае. Это даст дополнительные инвестиции в отрасль и рост поступлений в консолидированный бюджет», — отметил Дмитрий Махонин.
Турпоток в регионе по итогам прошлого года составил 1,6 млн человек. «Внутренний туризм в России на фоне глобальных изменений получил серьезный импульс. Пермский край поддержал и активно развивает этот тренд. По итогам 2023 года регион вошел в топ-5 регионов по реализации национального проекта “Туризм и индустрия гостеприимства”. На реализацию мероприятий по нацпроекту в 2025—2027 годах привлечено 1,5 млрд руб. из федерального бюджета», — подчеркнул депутат Государственной думы от Пермского края Антон Немкин.
Для развития туристической отрасли Прикамья краевые власти развивают гостиничную инфраструктуру. Так, в прошлом году в регионе был введен в эксплуатацию пятизвездочный отель. Ведется строительство еще двух. Как рассказал губернатор в своем послании, в общей сложности по всему региону на различных стадиях строительства и проектирования находятся 11 новых отелей.
Всего по состоянию на 31 декабря 2025 года в Единый реестр классифицированных объектов были внесены данные о 376 средствах размещения, расположенных на территории Пермского края. Это 277 гостиниц (из них пять звезд имеют шесть гостиниц, а 245 не имеют ни одной), 16 санаториев, 72 базы отдыха и 11 кемпингов. В муниципалитетах региона функционировало более ста гостевых домов.
К концу мая 2026 года в Прикамье открыто уже 392 гостевые «точки», из них 115 — в Перми. По данным регионального минтуризма, они располагают почти 11 тыс. номеров и более 23 тыс. мест для размещения: фонд позволяет одновременно разместить около 24 тыс. гостей.
Увеличивается и количество баз отдыха и кемпингов. Если на 15 мая 2025 года в едином реестре содержались сведения о 22 базах отдыха и семи кемпингах, то год спустя их количество увеличилось до 75 и 10 соответственно.
Как сообщили в минтуризма, до конца 2027 года по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» в семи муниципальных образованиях Пермского края планируется реализовать 10 инвестиционных проектов по созданию 214 номеров в модульных гостиницах. На эти цели выделены средства из федерального и регионального бюджетов, а объем частных инвестиций может превысить 390 млн руб. Новые объекты должны появиться в Кунгурском, Добрянском, Пермском, Чусовском, Чайковском, Губахинском и Куединском округах.
«Тренд на модульные гостиницы и глэмпинги начался около пяти лет назад, сразу после пандемии. Тогда же появились первые краевые меры поддержки отрасли, мы ими тоже воспользовались», — говорит сооснователь глэмпинга «Панорамный» Анна Комкова. По ее оценке, прикамский гостиничный рынок несколько отстает в развитии от других регионов. Это выражается в значительном количестве свободных рыночных ниш: большинство из баз расположены вокруг краевой столицы. В 200−300 км от нее предложений заметно меньше.
«Мы работаем в поселке Усьва, и проблем с наполняемостью нет: к нам едут не только те, кто изначально хотел просто сбежать от городской суеты, но и гости, посещавшие горнолыжные курорты в Губахе или Чусовом. Турпоток в северные территории края велик и, например, в Красновишерске гостиничный рынок практически свободен», — заключает госпожа Комкова.
Монументов море.
В региональном минтуризма отмечают, что в Прикамье нет ярко выраженного туристского сезона. С декабря по март туристы и местные жители отдыхают на горнолыжных курортах. С середины мая и до конца лета фокус смещается на сплавы и тематические фестивали под открытым небом, в схожие сроки открыта речная навигация. Наиболее загруженными месяцами традиционно остаются июль и август, а наименее «горячими» — январь и февраль. Многие популярные достопримечательности доступны круглый год: например, Усьвинские Столбы, камни Полюд и Ветлан, Белогорский монастырь.
«Чусовой — своеобразный межмуниципальный хаб: останавливающиеся у нас люди за несколько дней посещают достопримечательности в соседних территориях — например, Каменный город в Губахинском округе или лысьвенский Кын. Кроме того, территория очень популярна у съемочных групп: за последние годы у нас сняли несколько фильмов и реалити-шоу», — говорит директор гостиницы «Чусовская» Станислав Кернер.
По данным минтуризма, наибольший приток туристов в регион фиксируется из Москвы, Свердловской, Тюменской и Нижегородской областей, Удмуртии. Среди иностранцев больше всего гостей из Беларуси, Турции, Китая и Узбекистана. Специалисты отмечают увеличение спроса на короткие поездки на два-три дня и поездки выходного дня. В кемпингах и глэмпингах чаще останавливаются на одну-две, а в классических гостинцах — на три ночи.
Пермский край известен в первую очередь как территория, где развивается активный туризм — сплавы по рекам или посещение горнолыжных курортов. Их популярность остается высокой: по итогам минувшего зимнего сезона посещаемость мест для катания на лыжах и сноубордах составила 480 тыс. человек — на 30 тыс. гостей больше, чем в предыдущем.
Глобальные геополитические события последних пяти лет заметно скорректировали турпоток, переправив его на внутренние направления. По мнению господина Немкина, это привело к развитию таких направлений, как промышленный и аграрный туризм. В начале 2025 года посетителей принимали более 60 предприятий из Перми, Березников, Краснокамска, Лысьвы и других городов. Объем «промышленного» турпотока по итогам 2025 года вырос на 26%, достигнув 115 тыс. человек.
«У Краснокамска высокий туристский потенциал, предприятия становятся интересным дополнением к традиционным маршрутам. Пока наши основные гости — школьники и студенты, посещающие завод в рамках профориентационных мероприятий. Активно принимаем деловые делегации и бизнес-миссии. В планах — расширение аудитории, в том числе за счет нового оформления цехов и прилегающей к заводу территории», — говорит директор Краснокамского ремонтно-механического завода Дмитрий Теплов. Собеседник также заметил, что предприятие известно широкой публике: на производстве проходила часть съемок фильма «Иван Семенов: Полный каяк!».
Рост интереса к агротуризму отмечает представитель компании «ДоброFish», специализирующейся на выращивании осетров в Добрянке, Анна Медведева. «Первые экскурсии провели во второй половине 2022 года. Тогда за полгода нас посетили около 500 человек. В прошлом году на экскурсии приехали более 3 тыс. гостей. В нашем случае аграрное направление связано с гастрономическим, это привлекает дополнительную аудиторию», — уточняет госпожа Медведева.
Второе дыхание открывается у водного туризма. После 20-летнего перерыва вновь открылся речной вокзал в Перми. В 2025 году создано новое краевое предприятие, курирующее водные маршруты — Пермское речное пароходство. В Прикамье строят новые модульные причалы: такие конструкции есть в Перми, Закамске, Краснокамске, Соликамске и Хохловке. По данным краевых властей, установка аналогичных причалов в этом году планируется в Осе и Ильинском. В Чайковском в собственность края принят причал, который уже принимает суда. Параллельно идет работа по восстановлению дебаркадеров, безвозмездно переданных региону от частного инвестора.
«В июле прошлого года у нас впервые за 30 лет пришвартовался двухпалубный теплоход “Борис Полевой”. Речной причал открыл дорогу для туристов: с причала гости сразу попадают к музею-заповеднику “Сользавод” и набережной “Слободе солеваров”. Если в прошлом году приняли два теплохода, то в этом ждем уже пять: это напрямую увеличит турпоток в округе. Для местных это еще и возвращение к старой традиции: речной туризм был популярен здесь в прежние времена, и теперь прогулки на березниковском теплоходе “Юнга Камы” популярны и у соликамцев, и у гостей из Березников», — говорит начальник управления культуры Соликамска Надежда Осипова.
По данным краевого минтранса, в прошлом году регион приобрел скоростной катер «Колва» (Looker), который уже в грядущем июне приступит к работе на маршруте «Пермь — Усть-Качка». В планах — поставка пяти аналогичных катеров Looker и судна «Москва 2.0», восстановление еще двух «Метеоров» и одного «Восхода». Ожидается запуск нового маршрута — «Пермь — Усть-Качка». На 2027 год запланировано открытие маршрутов до Чайковского и Осы (на восстановленных «Метеорах» и «Восходе»).
Приемный покой.
Стратегия социально-экономического развития Прикамья предусматривает рост турпотока в регион до 1,98 млн человек ежегодно к 2035 году. По мнению собеседников, добиться желаемого можно только при выполнении ряда условий. Анна Комкова обратила внимание на главный тренд путешествий по краю — запрос на повышение уровня комфорта. «Времена, когда люди готовы были жить в простом домике вдали от цивилизации, уходят. Растет интерес к комплексным услугам: с полноценным питанием, зонами с активностями, развлечениями», — утверждает эксперт.
Тренд на повышение роста сервиса и расширение услуг острее ставит вопрос насыщенности сферы туризма кадрами. В муниципалитетах нехватка специалистов выражена гораздо сильнее, чем в краевом центре. Антон Немкин считает, что исправить ситуацию должна системная работа региональных властей, образовательных учреждений и бизнеса по подготовке специалистов для отрасли.
«В рамках федерального проекта “Профессионалитет” в Пермском колледже предпринимательства и сервиса открылся образовательный центр. Образовательное учреждение победило в конкурсном отборе и получило субсидии из федерального и регионального бюджетов. На субсидию в 70 млн руб. созданы учебные кабинеты и мастерские с современным оборудованием. Кроме того, ряд отелей заключают целевые договоры со студентами: работодатель выплачивает им дополнительную стипендию, а будущие специалисты обязуются отработать в одном из отелей три года», — рассказал господин Немкин.
Эксперты обращают внимание на инфраструктурные ограничения: качественная мобильная связь есть в городах, но уже в нескольких километрах от них сигнал нестабилен. Случаи отключения мобильного интернета, участившиеся в 2026 году, создают сложности для бизнеса: прерывается связь с клиентами, теряется возможность бесконтактной оплаты и дистанционного управления инфраструктурой.
Среди прочих факторов, сдерживающих развитие сферы гостеприимства, собеседники отмечают изменения в налоговом законодательстве и рост цен на коммунальные услуги. «Спад в экономике, характерный для всей страны, привел к уменьшению количества командировочных. Если у компаний становится меньше денег, не богатеют и их сотрудники: значит, и отдыхать им особо не на что. Становится не до путешествий даже по родному краю», — считает Станислав Кернер.
Экономические «заморозки» сказались и на промышленном туризме, уверен Дмитрий Теплов. Наряду с вопросами обеспечения безопасности руководство предприятий вынуждено решать сугубо финансовые задачи — например, поиск новых заказов.
«Сложность заключается еще и в поиске специалиста для проведения экскурсий. Нередко встречей гостей занимаются сотрудники HR-, PR-службы или даже работники производств. Из-за оптимизации бюджетов руководство вынуждено корректировать их функционал. Многим просто не до проектов по развитию промышленного туризма: на это нет времени или свободных средств», — подчеркнул господин Теплов.
Андрей Кудрин.