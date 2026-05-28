Все туристы попадают в край

«В июле прошлого года у нас впервые за 30 лет пришвартовался двухпалубный теплоход “Борис Полевой”. Речной причал открыл дорогу для туристов: с причала гости сразу попадают к музею-заповеднику “Сользавод” и набережной “Слободе солеваров”. Если в прошлом году приняли два теплохода, то в этом ждем уже пять: это напрямую увеличит турпоток в округе. Для местных это еще и возвращение к старой традиции: речной туризм был популярен здесь в прежние времена, и теперь прогулки на березниковском теплоходе “Юнга Камы” популярны и у соликамцев, и у гостей из Березников», — говорит начальник управления культуры Соликамска Надежда Осипова.