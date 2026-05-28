В Липецке после реконструкции открыли рекреационную зону «Зеленый остров»

Городскую рекреационную зону «Зеленый остров» открыли в Липецке после благоустройства, проведенного в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в управлении информационной политики региона.
На общественной территории обустроили свыше 10 кортов и площадок. Там можно играть, например, в баскетбол, мини-футбол, регби, настольный теннис, пляжный волейбол. Также в рекреационной зоне теперь есть различные спортивные тренажеры. Еще там оборудовали места для отдыха.
«Пообщался с ребятами, их родителями и тренерами. Все довольны. Уже строят планы, как будут здесь тренироваться и проводить время. Здесь понравится заниматься профессионалам, любителям и вообще всем, кто хочет активно отдохнуть или попробовать себя в разных дисциплинах», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.