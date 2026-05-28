Исторические парки подготовили программу ко Дню защиты детей

Мультимедийные исторические парки «Россия — моя история» по всей стране подготовили особенную программу ко Дню защиты детей и дню рождения Александра Сергеевича Пушкина, сообщили в Фонде гуманитарных проектов.
«Объединить День защиты детей и день рождения Пушкина — замечательная идея. Сказки Александра Сергеевича — это часть нашего культурного кода, то, с чего начинается любовь к родной словесности. В наших исторических парках по всей стране мы постарались сделать программу, которая будет интересна и детям, и взрослым. Когда вся семья вместе погружается в историю, когда через игру и живое общение рождается интерес к прошлому — это и есть самое настоящее сохранение культурного наследия и исторической памяти. Такие праздники напоминают, что великая культура не живет отдельно от повседневной жизни, а начинается с простых и важных вещей: с чтения вслух, с семейных традиций, с бережного отношения к тому, что досталось нам от прошлых поколений», — отметил управляющий директор Фонда гуманитарных проектов, директор Ассоциации исторических парков «Россия — Моя история» Иван Есин.
Например, в Омске 1 июня для ребят проведут тематические экскурсии по мультимедийным выставкам «Рюриковичи» и «Романовы». Они посвящены детству великих людей. Также будут организованы отдельные экскурсии по сказкам Пушкина. Юные гости смогут послушать лекцию об обучении поэта в Царскосельском лицее, принять участие в творческих мастер-классах.
Яркая программа развернется и в других городах. В Махачкале 1 июня с самого утра на уличной площадке стартуют мастер-классы по национальным костюмам народов России и Дагестана, а также по живописи. После развлекательной программы с аниматорами дети увидят мультфильм «Ледниковый период». Также они посетят планетарий с программой «В глубины Вселенной», порисуют на асфальте «Мирное небо над головой», сыграют в классики и «битву подушек». А вечером дети запустят воздушного змея и посмотрят «Хроники Нарнии».
В Казани 30 и 31 мая для гостей подготовят творческую зону рисования, экскурсии «Жизнь и быт в Древней Руси» и «Кошки, вошедшие в русскую историю», а также игру по следам русских богатырей. В Перми 31 мая в историческом парке в 15:00 пройдет концерт духового оркестра «Кадетской роты им. капитана В. Н. Татищева». Слушатели смогут насладиться популярными мелодиями, военными маршами и вальсами.
