С начала года в Калининградскую область ввезли более 270 тонн зелёного кофе из 20 стран

С начала года в Калининградскую область ввезли 277 тонн зелёного кофе из 20 стран. Продукцию проверили на наличие карантинных объектов. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в группе общественных связей регионального управления Россельхознадзора.
Сотрудники ведомства проверили продукцию с начала года по 24 мая. Среди стран, из которых ввезли кофе, Бразилия, Эфиопия, Вьетнам, Гондурас, Коста-Рика, Перу.
«Так, 24 мая 2026 года сотрудниками управления Россельхознадзора на СВХ “Сириус” проконтролирован ввоз нескольких партий кофе общим весом 20 тонн из Гондураса, Коста-Рики, Перу и Вьетнама. По месту прибытия продукции сотрудниками ведомства был проведён отбор проб и контроль товаросопроводительной документации», — рассказали в ведомстве.
Карантинных объектов в кофе не выявили. На продукцию оформили акты фитосанитарного контроля, дающие право на использование по назначению.