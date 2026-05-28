В Ростовской области в конце мая возможны заморозки

В Ростовской области в конце мая прогнозируют похолодание. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. По информации ведомства, ночью и утром 29 мая местами по области ожидаются заморозки.
В отдельных районах региона, исключая южные, температура воздуха и почвы может составить от 0 до минус двух градусов.
Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что в Донской столице 27 мая разыгралась непогода. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду. В результате были повалены деревья и оборваны провода.
