Летняя пора «Города встреч». В Перми пройдёт масштабный фестиваль

Старт фестиваля намечен на 12 июня. Открытие пройдёт на эспланаде и станет кульминационным событием программы Дня России и Дня города. Сценический комплекс установят в квартале у Законодательного собрания. Режиссёром-постановщиком открытия вновь станет Сергей Мандрик — основатель балета Street Jazz, хореограф и постановщик шоу звёзд российского и зарубежного шоу-бизнеса. По его словам, открытие станет творческим разговором о стране, где разные культуры не растворяются, а звучат вместе. Трёхуровневая сцена даст ощущение непрерывного движения: снизу — ритм и энергия, в центре — слово и действие, сверху — визуальная кульминация. Сцена в этот вечер перестаёт быть просто концертной площадкой. Сценический комплекс превратится в целостное зрелище под открытым небом, где музыка, движение и пространство соединяются в единый образ.