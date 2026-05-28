Летняя пора «Города встреч». В Перми пройдёт масштабный фестиваль

Летний фестиваль «Город встреч» — крупнейшее многожанровое событие в регионе — пройдёт в Перми уже в четвёртый раз. Ключевой темой в этом году станет единение народов, людей и культур в регионе, где проживает свыше 120 этносов.
Трёхуровневая сцена.
Старт фестиваля намечен на 12 июня. Открытие пройдёт на эспланаде и станет кульминационным событием программы Дня России и Дня города. Сценический комплекс установят в квартале у Законодательного собрания. Режиссёром-постановщиком открытия вновь станет Сергей Мандрик — основатель балета Street Jazz, хореограф и постановщик шоу звёзд российского и зарубежного шоу-бизнеса. По его словам, открытие станет творческим разговором о стране, где разные культуры не растворяются, а звучат вместе. Трёхуровневая сцена даст ощущение непрерывного движения: снизу — ритм и энергия, в центре — слово и действие, сверху — визуальная кульминация. Сцена в этот вечер перестаёт быть просто концертной площадкой. Сценический комплекс превратится в целостное зрелище под открытым небом, где музыка, движение и пространство соединяются в единый образ.
Вечер откроет хор «Млада» — голос территории, живое звучание традиции. Их выступление выстроено как мягкое погружение в тему объединения — через многоголосие, в котором слышится диалог культур и поколений. Основой шоу станут специально подготовленные для открытия фестиваля номера от более чем 40 пермских артистов, которые покажут только в этот вечер. Репетиции идут уже месяц.
Хореографами, как и в прошлые годы, стали Евгений Присяжный и Виолетта Щепетильникова. А вот имя федерального хедлайнера организаторы пока не раскрывают и обещают озвучить позже.
За пределы города.
События фестиваля «Город встреч» будут проходить в течение июня, июля и августа. По инициативе губернатора Дмитрия Махонина впервые выйдут за пределы Перми.
«Фестиваль “Город встреч” задумывался как флагманское событие 300-летия Перми. Но мы пришли к пониманию, что в Год народного единства необходимо уделить особое внимание территориям, где хранится наследие народов и развивается их настоящее. Это станет дополнительным стимулом для туристов из других регионов не просто приехать в Пермь, а увидеть достоинства региона», — рассказала генеральный продюсер фестиваля Наталья Галкина.
Среди запланированных событий — фестиваль живой культуры «Обряды-наряды», Большой театральный фестиваль и др. На эспланаде в течение лета будет работать фестивальный городок «Города встреч», где организуют культурные, спортивные и познавательные площадки для всей семьи. В выходные будут проходить проекты «Города встреч»: «Ведём себя культурно», «Танцуй. Открывай» и другие эксклюзивные пермские форматы. Таким образом фестиваль снова станет главной региональной творческой лабораторией для талантов и культурных инициатив.
СПРАВКА.
Объединяет артистов.
Летний фестиваль «Город встреч» проводится с 2023 г. и объединяет пермских артистов с федеральными хедлайнерами и режиссёрами. За четыре года посетителями фестиваля стали почти 900 тыс. человек.