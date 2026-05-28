В МAX появится «красная кнопка» для сообщения о мошенничестве

В мессенджере MAX и приложениях банков появится «красная кнопка», с помощью которой пользователи смогут сообщать о случаях мошенничества. Соответствующее положение содержится в поправках ко второму чтению второго пакета мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по информполитике Сергея Боярского.
Председатель комитета напомнил, что на этапе первого чтения тревожный сигнал для сообщения о случаях мошенничества предлагалось добавить на «Госуслуги». «Считаем важным сделать дубль такой кнопки также в приложении MAX и в банковских приложениях», — сказал Боярский на заседании комитета.
Сергей Боярский: биография бизнесмена и депутата Госдумы РФ
Сын известных советских и российских актеров Сергей Боярский не продолжил творческую династию, а пошел по своему пути. Обладая музыкальными и актерскими способностями, он стал предпринимателем и государственным деятелем, и в обеих профессиях добился успеха. Подробности биографии Боярского-младшего — в нашей статье.