В Гвардейском районе у водителя конфисковали автомобиль за повторную пьяную езду

Мужчину лишили прав и назначили обязательные работы.

В Гвардейске суд вынес приговор местному жителю, который снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области в четверг, 28 мая.

Инцидент произошёл в марте. Мужчину, ранее уже привлекавшегося к административной ответственности за нетрезвое вождение, остановили сотрудники ГИБДД. Он управлял автомобилем Mazda.

Суд назначил нарушителю 180 часов обязательных работ и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года. Кроме того, машину мужчины конфисковали в собственность государства.

В апреле сообщалось, что калининградец лишился BMW за повторную езду в нетрезвом виде.