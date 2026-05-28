В Гвардейском районе у водителя конфисковали автомобиль за повторную пьяную езду

В Гвардейске суд вынес приговор местному жителю, который снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области в четверг, 28 мая.
Инцидент произошёл в марте. Мужчину, ранее уже привлекавшегося к административной ответственности за нетрезвое вождение, остановили сотрудники ГИБДД. Он управлял автомобилем Mazda.
Суд назначил нарушителю 180 часов обязательных работ и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года. Кроме того, машину мужчины конфисковали в собственность государства.
В апреле сообщалось, что калининградец лишился BMW за повторную езду в нетрезвом виде.