В Калининграде выпустили ремейк винтажной броши-бабочки из янтаря

Калининградский янтарный комбинат выпустил современную версию винтажной броши-бабочки, впервые созданной еще в 1960 году. Новое украшение стало ремейком классической модели, но выполнено уже с применением современных технологий обработки янтаря.
Дизайнеры постарались максимально точно воспроизвести природный облик бабочки-многоцветницы из семейства нимфалид, известной своими яркими огненно-черными крыльями. Для этого использовались экспериментальные методы — закалка янтаря и нанесение декоративной потали, причём впервые этот материал применили не только как покрытие, но и внутри изделия.
Брошь изготовили методом литья и дополнили оправой из позолоченного серебра. Особое внимание уделили деталям: мастера добивались того, чтобы структура и оттенки камня максимально напоминали живую бабочку, внесенную в Красную книгу Международного союза охраны природы, а также в региональные списки редких видов.
Ранее мы писали, что в Калининградской Третьяковке откроют выставку с работами Малевича и Кандинского.