Какой сегодня праздник: День гадания на ромашках

День гадания на ромашках посвящён старинному способу гадания с помощью лепестков ромашки — популярному развлечению, знакомому многим с детства. На Руси. Ромашка была важным элементом народных обрядов. В ночь на Ивана Купала девушки плели венки из ромашек и бросали их в реку, гадая на суженого: если венок доплывал до противоположного берега — к скорой свадьбе, если тонул — считалось, что любимый обманет. Дата 29 мая, вероятно, выбрана из‑за того, что к этому времени ромашки уже расцветают — появляется возможность проводить гадания «вживую». Многие, гадая на ромашке, на самом деле используют нивяник обыкновенный — цветок, очень похожий на ромашку. Отличие в том, что у ромашки несколько цветков на одном стебле, а у нивяника — один.