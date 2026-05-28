Какой сегодня праздник: День гадания на ромашках

День гадания на ромашках посвящён старинному способу гадания с помощью лепестков ромашки — популярному развлечению, знакомому многим с детства. На Руси. Ромашка была важным элементом народных обрядов. В ночь на Ивана Купала девушки плели венки из ромашек и бросали их в реку, гадая на суженого: если венок доплывал до противоположного берега — к скорой свадьбе, если тонул — считалось, что любимый обманет. Дата 29 мая, вероятно, выбрана из‑за того, что к этому времени ромашки уже расцветают — появляется возможность проводить гадания «вживую». Многие, гадая на ромашке, на самом деле используют нивяник обыкновенный — цветок, очень похожий на ромашку. Отличие в том, что у ромашки несколько цветков на одном стебле, а у нивяника — один.
День сварщика — профессиональный праздник специалистов, занимающихся соединением металлических деталей с помощью сварки. Это неофициальный праздник, но он широко отмечается в профессиональной среде. Профессия сварщика существует много веков, но её развитие ускорилось с появлением новых технологий. В 1802 году русский учёный Василий Петров открыл эффект электрической дуги — при ней между двумя угольными электродами создаётся высокая температура, позволяющая плавить металл. В 1881—1882 годах Николай Бенардос и Николай Славянов независимо друг от друга разработали методы соединения металлических деталей с помощью сварки — началась эпоха электрической обработки металлов. Температура сварочной дуги достигает 6000−8000 °C — этого достаточно, чтобы плавить большинство металлов. Сварку можно проводить в открытом космосе и под водой — специальные технологии позволяют работать в экстремальных условиях. Сварка применяется не только в промышленности, но и в искусстве: с её помощью создавали работы Вера Мухина и Пабло Пикассо.
День военного автомобилиста — профессиональный праздник военнослужащих Автомобильных войск РФ и всех военных, управляющих транспортными средствами. Дата выбрана в честь исторического события: 29 мая 1910 года в Санкт‑Петербурге была создана первая Учебная автомобильная рота под командованием капитана Петра Секретова. Основные задачи роты: подготовка специалистов для автомобильных частей русской армии, развитие автотехнического обеспечения войск. В годы Великой Отечественной войны военные автомобилисты перевезли свыше 101 миллиона тонн грузов, общий грузооборот составил более 3,5 млрд тонно‑километров. Особую роль сыграла «Дорога жизни» — маршрут по льду Ладожского озера для снабжения блокадного Ленинграда.