Заберешь чужие беды! Что запрещено на Федора Житника, 29 мая 2026 года

В церковном календаре это день памяти преподобного Феодора Освященного, ученика и последователя Пахомия Великого, египетского святого IV века. Он родился в богатой христианской семье, но уже в 14 лет тайно ушёл из дома в монастырь. Он был первым в обители, кто принял священнический сан — отсюда его прозвище «Освященный». После кончины Пахомия Феодор возглавил все монастыри Фиваиды, прославился даром чудотворения и к нему обращались с молитвами об исцелении от болезней, особенно головных (так как сам страдал этим недугом), и о хорошем урожае.