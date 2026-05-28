В Ростовской области начнут распознавать скрытые номера грузовиков

Комплекс будет установлен на всех стационарных пунктах контроля веса и габаритов.

С наступлением летнего сезона на дорогах донского региона начнёт работать новая технология, способная идентифицировать транспортные средства, у которых намеренно скрыты или загрязнены государственные регистрационные знаки. Об этом сообщили на сайте донского правительства.

В первую очередь новшество затронет большегрузный транспорт, чьи параметры выходят за рамки установленных нормативов. Комплекс будет установлен на всех стационарных пунктах контроля веса и габаритов.

Главная цель внедрения — исключить возможность уклонения от штрафов за перегруз. Даже если водитель попытается скрыть номер, система сможет его распознать, и постановление о нарушении будет сформировано в автоматическом режиме. Таким образом, техническая уловка больше не поможет избежать ответственности.