«Лето в режиме ожидания»: синоптики предупредили о холодном июне

Весна 2026 года в столичном регионе выдалась крайне нестабильной: от аномального тепла в марте и метелей в конце апреля до рекордной 30-градусной жары в мае. На заключительной неделе мая и вовсе пошел сильный град. О том, чего ждать от предстоящего лета, рассказала KP.RU главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По словам синоптика, несмотря на опасения, серьезных заморозков на текущей неделе, скорее всего, удастся избежать благодаря облачности, которая удерживает тепло. Тем не менее в ближайшие ночи температура может опускаться до +1 градуса.
Прогноз на начало лета также выглядит сдержанным. Позднякова отметила, что в первых числах июня температура останется ниже климатической нормы примерно на три градуса. Днем столбики термометров будут подниматься лишь до +16…+18 градусов, и лишь к 5 июня можно ожидать потепления до +20…+22 градусов.
Общие перспективы на первый летний месяц эксперт назвала неутешительными. По ее оценке, средняя температура июня, скорее всего, окажется ниже привычных значений.
«У нас уже бывали годы, когда в мае стоял 30-градусный зной, а потом все лето ни разу воздух до такой отметки не прогревался. Так вот, 2026 год может повторить этот не очень веселый летний сценарий», — предупредила Позднякова.
Синоптик добавила, что существует вероятность, при которой самые жаркие дни года москвичи уже оставили позади в мае. Впрочем, надежда на полноценное тепло сохраняется для второй половины сезона. Гидрометцентр России в своем долгосрочном прогнозе отмечает, что июль и август могут соответствовать климатическим нормам или даже оказаться на градус теплее обычного.
