Не работать — не значит прохлаждаться: Протоиерей разоблачил главный миф о Троице

Ранее сообщалось, что Троица в народной традиции всегда была окутана приметами и обрядами, и 31 мая 2026 года не станет исключением. Считается, что дождь в этот день сулит богатый урожай, хороший сенокос и тёплое лето, а радуга обещает здоровье и достаток. А вот жара, напротив, предвещает засушливый сезон. Особой удачей у наших предков было попасть под троицкий дождь. Утренней росой умывались, чтобы сохранить красоту и укрепить здоровье на весь год.