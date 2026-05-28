Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц предлагал частично допустить Украину к структурам Евросоюза без права голоса, предложив стране «ассоциированное членство» в ЕС. Однако глава киевского режима Владимир Зеленский отказался от этой инициативы, указав, что Киев ожидает справедливого подхода в интеграции страны в объединение.