Завод промышленной автоматики в Брянской области оптимизирует работу

Предприятие «Брянский завод промышленный автоматики» присоединилось к федпроекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре оказания услуг «Мой бизнес». Теперь в компании оптимизируют рабочие процессы.
На заводе уже провели тщательную подготовку. Там, в частности, проанализировали текущее состояние предприятия, нашли потенциальные зоны для оптимизации и разработали индивидуальную стратегию внедрения новых методик. Кроме того, представители руководства завода, ключевые руководители направлений и эксперты регионального центра компетенций обсудили первые шаги на пути к внедрению бережливых технологий. Особое внимание уделили формированию проектной команды на предприятии, распределению ролей и ответственности между участниками рабочей группы.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.