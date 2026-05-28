Малышева назвала семь правил посещения общественного туалета

Существуют правила, которые стоит соблюдать при посещении общественных туалетов, чтобы сделать его максимально безопасным для себя. Ими в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале поделились врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус.
В первую очередь врачи рекомендовали перед заходом в кабинку продезинфицировать руки с помощью санитайзера, чтобы прикасаться к туалетной бумаге чистыми руками.
Также рекомендуется заходить в первые от входа кабинки. Гандельман отметил, что именно в первую кабинку люди заходят реже всего.
— Все боятся, что тут рядом раковина, кто-нибудь услышит, какие-то звуки. Люди обычно забиваются в самую крайнюю, — пояснила Малышева.
Перед использованием унитаза врачи рекомендуют осматривать, насколько чистый ободок.
С самой туалетной бумагой тоже стоит быть аккуратнее: врачи посоветовали оторвать первые 10 сантиметров бумаги и не использовать их в гигиенических целях, поскольку именно на них скапливается множество бактерий.
После того, как человек справил нужду и начал смывать за собой, необходимо закрыть крышку унитаза, чтобы защитить окружающее пространство от туалетных брызг.
Продеус добавил, что после выхода из кабинки в обязательном порядке необходимо вымыть руки. При этом кран он стоит открывать с помощью салфетки. Сушить вымытые руки иммунолог призвал с помощью полотенца.
Кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов ранее сообщил, что заразиться передающимися половым путем инфекциями (ИППП) в общественных туалетах невозможно.