Басманный суд: экс-замминистра транспорта Курской области арестован по делу о взятке

В Москве Басманный районный суд до 25 июля заключил под стражу директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Александра Васильченко. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Ранее господин Васильченко занимал пост первого заместителя министра транспорта и дорог Курской области. Об этом 28 мая сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.