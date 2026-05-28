Когда Air Arabia возобновит рейсы между Россией и ОАЭ: названа дата

Air Arabia частично возобновляет рейсы между Россией и ОАЭ.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпания Air Arabia решила частично вернуться на российские направления. С 20 июня перевозчик начнет выполнять полеты из Шарджи в Москву и обратно. Об этом сообщили в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как уточнили в ассоциации, с 20 июня возобновляются рейсы G9 805/806 по маршруту Шарджа — Москва (аэропорт Домодедово) — Шарджа. Позднее, с 27 июня, к ним добавится второй регулярный рейс G9 958/959 по тому же направлению. При этом в компании приняли решение продлить временную приостановку остальных рейсов между ОАЭ и Россией до 31 августа.

Пассажирам, чьи рейсы были отменены, предложили выход из ситуации. Они могут один раз бесплатно перенести вылет в пределах недели от изначальной даты. Также доступен полный возврат билетов без штрафных санкций.

Ранее стало известно о планах другого перевозчика из Африки. Глава Минтранса РФ Андрей Никитин рассказал, что авиакомпания Air Tanzania хочет запустить прямые рейсы из Дар-эс-Салама в Москву и далее на Занзибар. По его словам, первый рейс состоится, как только будет достигнут минимальный уровень загрузки самолета.

