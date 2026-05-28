Когда Air Arabia возобновит рейсы между Россией и ОАЭ: названа дата

Как уточнили в ассоциации, с 20 июня возобновляются рейсы G9 805/806 по маршруту Шарджа — Москва (аэропорт Домодедово) — Шарджа. Позднее, с 27 июня, к ним добавится второй регулярный рейс G9 958/959 по тому же направлению. При этом в компании приняли решение продлить временную приостановку остальных рейсов между ОАЭ и Россией до 31 августа.