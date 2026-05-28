У солиста «Руки Вверх!» Сергея Жукова угнали мопед за полмиллиона

У лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова и его жены украли электромопед почти за полмиллиона рублей. Подозреваемого задержали — им оказался 20-летний студент. Теперь ему грозит до шести лет колонии, пишет Mash.
По версии следствия, молодой человек похитил транспортное средство стоимостью 451 тыс. рублей. На мопеде ездила жена музыканта Регина Бурд.
Дело возбуждено по статье о краже в крупном размере.
Сам Жуков в разговоре с журналистами заявил, что истории уже больше года, а о суде ему ничего не известно. Регина Бурд на звонки не ответила.
