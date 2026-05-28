Шквалистый ветер оставил без света Березники и Чердынь

Из-за сильных порывов ветра на территории Прикамья в ряде округов пропало электричество. О серьезных последствиях сообщил глава Березников Алексей Казаченко. Из-за непогоды в отдельных районах Березников и Усолья повалены деревья, оборваны линии электропередач, затруднен проезд транспорта. «Только в нашем муниципалитете без электроэнергии 29 населенных пунктов. Отдельные локальные проблемы на площадках предприятий устраняются собственными службами промышленных энергетиков. На местах уже работает 21 аварийная бригада, 53 человека. Объем повреждений большой, поэтому принято решение задействовать силы с других территорий — запросили дополнительную помощь. Подключили технику и работников наших подведомственных учреждений — “Спецавтохозяйство”, “Управление по эксплуатации административных зданий”, а также подрядных организаций. Энергетики делают все возможное для восстановления сетей», — сообщил Алексей Казаченко.