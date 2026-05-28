Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде спасли собаку, упавшую в дренажный колодец

В Калининграде сотрудники МЧС спасли собаку, упавшую в колодец на стройплощадке.

КАЛИНИНГРАД, 28 мая — РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли собаку, упавшую в дренажный колодец на одной из стройплощадок в Калининграде, для этого пришлось опуститься вниз головой по трубе диаметром 50 сантиметров, сообщает пресс-служба регионального главного управления МЧС.

По информации управления, собаку обнаружил рабочий, занятый возведением частного дома. Из воды на дне узкого полутораметрового дренажного колодца на него смотрела грустная собачья морда. Очевидно, животное находилось там какое-то время и уже успело замерзнуть. Самостоятельно достать собаку мужчина не смог и обратился в экстренные службы.

«Прибывшие на место сотрудники специализированной пожарно-спасательной части, проанализировав ситуацию, пришли к выводу, что достать собаку может кто-то не только очень смелый, но и стройный. Ведь диаметр трубы не превышал 50 сантиметров», — говорится в сообщении регионального главка МЧС в канале на платформе «Макс».

Отмечается, что единственным подходящим кандидатом на роль спасителя оказалась фельдшер медико-психологической службы Анна Иванко, которой пришлось опускаться в колодец вниз головой.

«Коллеги-пожарные аккуратно опустили ее в колодец вниз головой. Не с первого раза, но все же сотруднице МЧС России удалось добраться до собаки и вытащить ее на поверхность. Друг человека, очевидно, понимал, что ему помогают, поэтому вел себя мирно и спасителям не мешал», — добавили в пресс-службе.

Оказавшись на поверхности, пес сразу же убежал.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше