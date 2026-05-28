Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские компании будут штрафовать за отказ давать места ветеранам СВО

18 декабя 2025 года был принят закон о введении квоты на рабочие места для участников спецоперации.

Заксобрание Нижегородской области приняло закон о введении штрафов для работодателей, отказывающихся выделять рабочие места для ветеранов СВО. Об этом сообщили в пресс-службе парламента 28 мая.

Напомним, что 18 декабя 2025 года был принят закон о введении квоты на рабочие места для участников спецоперации. Компании с численность. свыше 100 человек должны резервировать 1% мест для вернувшихся с фронта.

Раньше за неисполнение нормы не следовали санкции. С принятием нового закона ситуация изменится.

Физическим лицам грозит 10−15 тыс. рублей штрафа, юридическим — 20−50 тыс. рублей. Следить за соблюдением правил будет министерство демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области.

«Наша цель — чтобы закон о квоте работал, а не оставался на бумаге», — заявил зампредседателя ЗСНО Алексей Антонов.