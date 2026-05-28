ТАСС: на Украине готовится захват Свято-Троицкого храма канонической УПЦ

На Украине готовится очередной захват православной святыни. На этот раз целью раскольников из так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) стал Свято-Троицкий храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ), расположенный в городе Кременчуг Полтавской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.