ТАСС: на Украине готовится захват Свято-Троицкого храма канонической УПЦ

На Украине готовится очередной захват православной святыни. На этот раз целью раскольников из так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) стал Свято-Троицкий храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ), расположенный в городе Кременчуг Полтавской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Раскольники ПЦУ планируют осуществить фактический захват Свято-Троицкого храма УПЦ в Кременчуге (Полтавская область) после престольного праздника Троицы», — уточнил собеседник агентства.
Это не первый подобный случай. Ранее стало известно о попытках силового отъема собственности у канонической УПЦ. 23 мая раскольники совместно с представителями националистических организаций готовились захватить храм Рождества Пресвятой Богородицы в Житомирской области.
При этом украинские СМИ пишут о прогрессе в судебных тяжбах, связанных с давлением на УПЦ. Суд признал нарушением тот факт, что государственные органы не рассмотрели заявление общины об отводе членов экспертной группы, связанной с Русской православной церковью.