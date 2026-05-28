В Красноярском крае обновили платформу и приложение для туристов

Проект «Красноярский хайкинг» представил новую версию сайта и приложения «Хайкинг.РФ», сообщили в Агентстве по туризму Красноярского края. Сервис развивается в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство» как полноценная цифровая платформа для любителей долгих пеших прогулок и активного отдыха.
Разработчики провели одно из самых масштабных обновлений сайта и приложения «Хайкинг.РФ» за последние годы. Команда переработала интерфейс, улучшила навигацию и расширила функционал. Теперь пользователи платформы могут не только изучать маршруты, но и сохранять понравившиеся походы, вести личную статистику, делиться результатами прогулок, отслеживать активность друзей и других участников сообщества.
Зарегистрированным пользователям доступны подробные GPS-треки маршрутов, профили высоты, статистика пройденных дистанций и история активности. В мобильное приложение также добавлена GPS-навигация, работающая даже при отсутствии мобильной связи, что особенно важно для путешествий в горной местности и отдаленных районах.
Кроме того, в сервисе появился событийный раздел, где можно записываться на походы, искать единомышленников и участвовать в совместных прогулках.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.