Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае обновили платформу и приложение для туристов

Теперь сервис «Хайкинг.РФ» позволяет записываться на походы, сохранять маршруты и делиться результатами прогулок.

Проект «Красноярский хайкинг» представил новую версию сайта и приложения «Хайкинг.РФ», сообщили в Агентстве по туризму Красноярского края. Сервис развивается в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство» как полноценная цифровая платформа для любителей долгих пеших прогулок и активного отдыха.

Разработчики провели одно из самых масштабных обновлений сайта и приложения «Хайкинг.РФ» за последние годы. Команда переработала интерфейс, улучшила навигацию и расширила функционал. Теперь пользователи платформы могут не только изучать маршруты, но и сохранять понравившиеся походы, вести личную статистику, делиться результатами прогулок, отслеживать активность друзей и других участников сообщества.

Зарегистрированным пользователям доступны подробные GPS-треки маршрутов, профили высоты, статистика пройденных дистанций и история активности. В мобильное приложение также добавлена GPS-навигация, работающая даже при отсутствии мобильной связи, что особенно важно для путешествий в горной местности и отдаленных районах.

Кроме того, в сервисе появился событийный раздел, где можно записываться на походы, искать единомышленников и участвовать в совместных прогулках.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.