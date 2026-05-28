Новый глава администрации Зеленоградска рассказал, что думает об идее запретить въезд отдыхающих на личных авто

Власти курорта рассматривают меры для борьбы с пробками.

Власти Зеленоградска пока не рассматривают идею ограничить для туристов въезд в город на личных автомобилях. Об этом «Клопс» рассказал глава администрации Александр Китаев во время выездного совещания в четверг, 28 мая.

Китаев занял пост в ноябре, и впервые в новом статусе застанет полный туристический сезон.

«Мы сейчас проводим ряд мероприятий по исследованию транспортного трафика и ряд мероприятий, которые могут его ускорить и упростить», — рассказал глава администрации.

Среди возможных мер — установка светофоров, организация одностороннего движения на отдельных улицах, развитие общественного транспорта и велосипедной инфраструктуры.

Китаев признал, что полностью запретить въезд в Зеленоградск будет сложно: «Так сложилось исторически, что несмотря на то, что от парковок 200, 300, 500 метров, ну, менее километра, менталитет калининградцев — надо чуть ли не левым колесом подъехать к пляжу, чтобы было быстро и удобно».

Одним из возможных ближайших решений власти считают создание перехватывающих парковок на въезде в город.

По словам Китаева, сейчас готовится заявка на четвёртый этап программы развития малых исторических городов. В рамках проекта на улице Московской рядом с крупной парковкой хотят создать велохаб.

«Популярность велосипедов огромная», — подчеркнул глава администрации Зеленоградска.

В Зеленоградске несколько раз обсуждали идею запрета на въезд личных авто. Эксперты рассказали, насколько это реалистично в курортных городах.