Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал про опасные задачи, которые можно снять

Лукашенко сказал, как с человека можно снять опасные задачи.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, как с белорусов и других людей можно снять опасные задачи, сообщила пресс-служба президента.

Так, выступая на V Евразийском экономическом форуме в Астане, белорусский лидер подчеркнул, что искусственный интеллект не может заменить человека, но при этом он снимает рутинные и опасные задачи.

— Искусственный интеллект помогает нарастить компетенции и возможности инженеров, технологов, аграриев, ученых, чиновников, — прокомментировал он.

Лукашенко подчеркнул, что благодаря ИИ повышается коэффициент полезного действия человеческого труда, где это действительно необходимо и уместно. Глава республики обратил внимание на важность таких процессов. Однако и заметил, что во многом это все переросло в моду:

— Лепим где попало этот искусственный интеллект — где надо и где не надо, — раскритиковал глава Беларуси.

В качестве примеров Лукашенко сказал о внедрении технологий искусственного интеллекта в сферах белорусской экономики. Например, ИИ внедряется в машиностроение, металлообработку, молочную отрасль, растениеводство, медицину. Разрабатываются белорусские цифровые платформы для нужд транспорта, логистики, торговли, госуправления и иных отраслей. И добавил, что ИИ становится частью производства там, где это оправдано.

А резюмируя, заметил, что ИИ не станет причиной массовой потери рабочих мест.

— И на кражу личных данных, кибермошенничество и фейки есть адекватные ответы — и в технической, и в правоохранительной плоскостях, — заключил белорусский президент.

К слову, еще ранее Александр Лукашенко сказал, заменит ли искусственный интеллект человека.

Кроме того, глава государства сказал о посягательствах на независимость и целостность Беларуси.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше