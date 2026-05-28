Лукашенко сказал про опасные задачи, которые можно снять

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, как с белорусов и других людей можно снять опасные задачи, сообщила пресс-служба президента.
Так, выступая на V Евразийском экономическом форуме в Астане, белорусский лидер подчеркнул, что искусственный интеллект не может заменить человека, но при этом он снимает рутинные и опасные задачи.
— Искусственный интеллект помогает нарастить компетенции и возможности инженеров, технологов, аграриев, ученых, чиновников, — прокомментировал он.
Лукашенко подчеркнул, что благодаря ИИ повышается коэффициент полезного действия человеческого труда, где это действительно необходимо и уместно. Глава республики обратил внимание на важность таких процессов. Однако и заметил, что во многом это все переросло в моду:
— Лепим где попало этот искусственный интеллект — где надо и где не надо, — раскритиковал глава Беларуси.
В качестве примеров Лукашенко сказал о внедрении технологий искусственного интеллекта в сферах белорусской экономики. Например, ИИ внедряется в машиностроение, металлообработку, молочную отрасль, растениеводство, медицину. Разрабатываются белорусские цифровые платформы для нужд транспорта, логистики, торговли, госуправления и иных отраслей. И добавил, что ИИ становится частью производства там, где это оправдано.
А резюмируя, заметил, что ИИ не станет причиной массовой потери рабочих мест.
— И на кражу личных данных, кибермошенничество и фейки есть адекватные ответы — и в технической, и в правоохранительной плоскостях, — заключил белорусский президент.
К слову, еще ранее Александр Лукашенко сказал, заменит ли искусственный интеллект человека.
Кроме того, глава государства сказал о посягательствах на независимость и целостность Беларуси.