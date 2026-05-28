Амурских тигров перевезли в природный резерват Иле-Балхаш

Вертолет МЧС Казахстана доставил амурских тигров в природный резерват Иле-Балхаш.

АСТАНА, 28 мая — РИА Новости. Вертолет МЧС Казахстана доставил амурских тигров в государственный природный резерват «Иле-Балхаш» в Алматинской области на юго-востоке республики, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

Ранее в четверг гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев сообщил РИА Новости, что четырех амурских тигров, которых Россия передала Казахстану, выпустят в дикую природу, когда хищники будут готовы: для взрослых особей реабилитация займет несколько месяцев, для тигрят — около года, пока они не повзрослеют. В мае Россия в рамках программы восстановления популяции тигра в Казахстане передала четырех амурских тигров из Хабаровского края. Президент РФ Владимир Путин назвал проект «примером партнерства в природоохранной сфере» двух стран.

«Для транспортировки амурских тигров из аэропорта города Алматы в государственный природный резерват “Иле-Балхаш” был задействован вертолет МИ-8 МЧС Казахстана», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что воздушная транспортировка позволила обеспечить безопасность животных и была проведена с соблюдением всех необходимых ветеринарных требований.

Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.

МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
