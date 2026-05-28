Амурских тигров перевезли в природный резерват Иле-Балхаш

Ранее в четверг гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев сообщил РИА Новости, что четырех амурских тигров, которых Россия передала Казахстану, выпустят в дикую природу, когда хищники будут готовы: для взрослых особей реабилитация займет несколько месяцев, для тигрят — около года, пока они не повзрослеют. В мае Россия в рамках программы восстановления популяции тигра в Казахстане передала четырех амурских тигров из Хабаровского края. Президент РФ Владимир Путин назвал проект «примером партнерства в природоохранной сфере» двух стран.