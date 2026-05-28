Большинство клубов КХЛ поддержали изменение формата плей-офф

После победы команду поздравили президент России Владимир Путин и болельщики по всей стране. Хоккеисты вернулись в Ярославль с трофеем на поезде, где их встретили сотни фанатов и семьи игроков. У арены чемпионов ждали уже тысячи болельщиков с клубными флагами. В честь «Локомотива» запустили золотое конфетти, а игроки поднялись на сцену с Кубком Гагарина.