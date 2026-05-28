Большинство клубов КХЛ поддержали изменение формата плей-офф

За новый принцип формирования пар проголосовали 16 из 22 клубов. Теперь предложение вынесут на рассмотрение правления лиги. Согласно инициативе, начиная со второго раунда пары будут формироваться по общей таблице чемпионата с перепосевом на каждой стадии. Первый раунд при этом сохранит деление по конференциям.
Плей-офф нового сезона должен стартовать 23 марта и продлиться до 23 мая — на эту дату запланирован возможный седьмой матч финальной серии Кубка Гагарина.
В этом сезоне «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии ярославская команда обыграла казанский «Ак Барс» со счётом 4−2. Решающая шестая встреча завершилась победой «Локомотива» — 3:2. В первом периоде дубль оформил 19-летний Егор Сурин, а в третьем отрезке отличился Максим Шалунов. Казанцы сумели отыграть две шайбы усилиями Нэйтана Тодда и Никиты Лямкина, но спасти матч уже не смогли.
После победы команду поздравили президент России Владимир Путин и болельщики по всей стране. Хоккеисты вернулись в Ярославль с трофеем на поезде, где их встретили сотни фанатов и семьи игроков. У арены чемпионов ждали уже тысячи болельщиков с клубными флагами. В честь «Локомотива» запустили золотое конфетти, а игроки поднялись на сцену с Кубком Гагарина.
