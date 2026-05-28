Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре россиянина погибли во время хаджа в Саудовской Аравии

Четыре российских паломника умерли во время хаджа в Саудовской Аравии.

Четыре российских паломника умерли во время хаджа в Саудовской Аравии. Причиной стали проблемы со здоровьем. Об этом РИА Новости рассказал зампред Духовного управления мусульман РФ по международным делам и хаджу муфтий Рушан Аббясов.

«До начала основных обрядов хаджа четыре российских паломника по состоянию здоровья ушли из жизни», — сообщил он.

На протяжении всего паломничества соотечественникам оказывали помощь российские медики. Хадж прошёл 25 и 26 мая. Прилёт паломников из России в Саудовскую Аравию проходил с 5 по 21 мая, обратные вылеты запланированы с 30 мая по 15 июня.

В этом году квота на хадж для российских верующих составила 25 тысяч человек.