Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Канадцы обыграли американцев в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

Сборная Канады по хоккею всухую победила команду США в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Швейцарии. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Сборная Канады по хоккею всухую победила команду США в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Швейцарии. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Шайбы забросили Маклин Селебрини и Дилан Холлоуэй. Коннор Браун и Сидни Кросби поразили пустые ворота. Голкипер канадской сборной Джет Гривз отразил 34 броска.

Также впервые с 2022 года в полуфинал пробилась сборная Финляндии. Команда со счетом 4:1 обыграла чехов. Голы в составе победителей забили Сакари Маннинен, Антон Лунделл, Конста Хелениус и Ленни Хямеэнахо. У проигравших отметился Филип Гронек.

Полуфинальные пары распределятся в зависимости от рейтинга команд: сборная с наивысшим номером посева сыграет с соперником с самым низким. Позднее сегодня в четвертьфинальных матчах норвежцы встретятся с латвийцами, швейцарцы сыграют со шведами.

Финал пройдет 31 мая. В этот же день состоится матч за третье место. В прошлом году победителями чемпионата мира стали американцы.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше