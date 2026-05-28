Мурашко: Детская смертность от рака в РФ упала более чем на 5 процентов

Количество умерших от онкологических заболеваний детей в России упало на 5 процентов с 2022 года. С таким заявлением в четверг, 28 мая, выступил министр здравоохранения Михаил Мурашко в рамках открытия юбилейного Российского национального конгресса по детской гематологии, онкологии и иммунологии «35 лет вместе».
— Неуклонно снижается детская смертность от онкологических заболеваний, с 2022 года она снизилась более чем на пять процентов, — сказал министр.
По словам Мурашко, в случае таких тяжких заболеваний — это хорошая статистика. Глава Минздрава заявил, что за последнее десятилетие Россия вышла на среднеевропейские показатели и обогнала страны Европы по ряду нозологий за счет особых государственных мер.
Он добавил, что сейчас с момента постановки тяжелого диагноза у ребенка до начала лечения проходит всего несколько дней, передает РИА Новости.
Тем временем вакцину Федерального медико-биологического агентства от рака кишечника получили пять пациентов, еще 30 человек ожидают начала лечения. Глава ФМБА Вероника Скворцова отметила, что отечественный препарат больные переносят хорошо.