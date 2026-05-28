Мурашко: Детская смертность от рака в РФ упала более чем на 5 процентов

Количество умерших от онкологических заболеваний детей в России упало на 5 процентов с 2022 года. С таким заявлением в четверг, 28 мая, выступил министр здравоохранения Михаил Мурашко в рамках открытия юбилейного Российского национального конгресса по детской гематологии, онкологии и иммунологии «35 лет вместе».