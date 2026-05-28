Детская смертность от рака в России снизилась на 5%

Детская смертность от онкологических заболеваний в России с 2022 года снизилась более чем на 5%. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Глава Минздрава выступил на торжественном открытии юбилейного Российского национального конгресса по детской гематологии, онкологии и иммунологии «35 лет вместе».