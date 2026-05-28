На то, как работают другие, можно смотреть бесконечно: мойка воронежских автобусов

Жители Воронежа в непогоду каждый раз жалуются на грязный общественный транспорт. Городские власти объясняют, что в течение дня, во время движения и эксплуатации маршрутных автобусов, они не могут оставаться идеально чистыми. Транспортные компании постоянно выкладывают видео с утренним выпуском на линию вычищенных маршруток.
Вот и сейчас — в дожди и слякоть под ногами — управление транспорта продемонстрировало мойку автобусов. Не шваброй и тряпкой их вымывают, а керхером под высоким давлением воды. Красиво же!