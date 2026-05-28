В Калининградской области полицейские подвели итоги операции «Пангея»: возбуждено 11 уголовных дел, изъяты медицинские изделия и наркотики

На территории Калининградской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Пангея», направленное на противодействие преступлениям в сферах оборота медицинских изделий и фармацевтической продукции, а также на пресечение их незаконного распространения через интернет.
В операции приняли участие сотрудники различных ведомств, включая Управление экономической безопасности и противодействия коррупции, Управление по контролю за оборотом наркотиков, территориальное подразделение Национального центрального бюро Интерпола МВД России, УФСБ России по Калининградской области, Западное линейное управление МВД России на транспорте, а также представители областной таможни и территориального подразделения Росздравнадзора.
По результатам проведения «Пангеи» возбуждено 11 уголовных дел. Шесть граждан были задержаны и заключены под стражу. Полицейские изъяли медицинские изделия на общую сумму 858 270 рублей, а также наркотические вещества и психотропные препараты общей массой 113,53 грамма.
Особое внимание в ходе мероприятия уделялось выявлению интернет-ресурсов, торгующих незарегистрированными лекарствами и биологически активными добавками, содержащими запрещённые компоненты. Всего было обнаружено 12 таких сайтов. Материалы проверки направлены в Роскомнадзор по Калининградской области для блокировки. На данный момент шесть информационных ресурсов уже прекратили свою работу.
В УМВД подчеркнули, что работа по выявлению и раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота незарегистрированных, фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств и медицинских изделий, в том числе в интернете, осуществляется на постоянной основе и находится на контроле у руководства ведомства.