Суд арестовал главу департамента Минтранса Васильченко

Глава департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Александр Васильченко арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
Уточняется, что мера пресечения Васильченко была избрана Басманным судом Москвы. Глава департамента заключен под стражу до 25 июля 2026 года.
Согласно источнику, в период с 2021 по 2022 год Васильченко получил взятку в особо крупном размере и совершил действия, выходящие в его служебные полномочия. Тогда он занимал должности первого зампредседателя комитета транспорта и автомобильных дорог и замглавы Минтранса Курской области.
