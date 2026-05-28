Врач раскрыла правду, насколько опасно налегать на яичные белки

Диетолог Круглова: избыток яичных белков может навредить почкам.

Источник: Комсомольская правда

Яичные белки часто считают «безопасным» продуктом, особенно в спортивном питании, но к такому подходу есть важные уточнения. Врач-диетолог, руководитель центра нормализации веса и пищевого поведения Наталья Круглова рассказала, от чего на самом деле зависит норма белка и где проходит граница пользы и вреда. Об этом пишет aif.ru.

«Существуют определенные нормы потребления белка, да и в целом белка, который человек получает с различными продуктами. Для взрослого человека норма составляет 1−1,5 грамма белка на один килограмм массы тела. Эти цифры могут быть несколько выше, для людей, которые активно занимаются спортом», — уточнила медик.

Как объясняет специалист, отдельно считать только яичные белки неправильно. Белок в рационе складывается из разных источников — мяса, рыбы, птицы, молочных продуктов и даже растительной пищи. Поэтому важно смотреть на общее количество, а не на один продукт.

При длительном превышении нормы белка организм может испытывать лишнюю нагрузку. В группе риска — люди с заболеваниями почек и предрасположенностью к ним. У них повышается вероятность мочекаменной болезни. Также избыток белка может создавать дополнительную нагрузку на пищеварительную систему, поэтому важно держать рацион в разумных пределах.

Ранее KP.RU рассказывал, сколько времени нужно варить яйца, чтобы они получились такими, как надо.