Край в конце тоннеля

Председатель комитета по инфраструктуре краевого заксобрания, советник губернатора по строительству Павел Черепанов считает, что создание краевой организации — взвешенное, выверенное решение. «На примере Чусовского моста понятно, что работать даже с крупными федеральными игроками не всегда эффективно. Поэтому создание собственной компании — понятный инструмент управления регионом», — отметил господин Черепанов. Он пояснил, что форма работы может быть разной: компания может выступать генподрядчиком или стороной концессии. Господин Черепанов также заметил, что необходимость создания такой компании связана с большим объемом работы по дорожному строительству, который предстоит в регионе, а также с задачей привлечения внешнего федерального финансирования. Новая структура позволит своевременно выполнять все запланированные работы, считает депутат.