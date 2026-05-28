Край в конце тоннеля

АО «КРПК» зарегистрировало новую дочернюю структуру — ООО «Пермский мост» с уставным капиталом 200 тыс. руб. Сведения об этом содержатся в «СПАРК-Интерфакс». Компания зарегистрирована 25 мая. Директором новой структуры стал Кирилл Парфинчук, который также возглавляет созданное в 2025 году ООО «Пермский крематорий» (100% долей в собственности АО «Фонд развития Пермского края»).

Источник: Коммерсантъ

«Создание отдельного юрлица — стандартная практика при реализации инфраструктурных проектов», — прокомментировали регистрацию новой компании в КРПК. В будущем компания сможет курировать строительство автомобильных дорог, мостов и тоннелей, уточнили в корпорации.

Напомним, Корпорация развития Пермского края была основана региональными властями 30 марта 2006 года. Компания занимается проектами по строительству недвижимости и инфраструктуры, а также иными инициативами, направленными на повышение инвестиционной привлекательности региона и развитие экономики.

Отметим, что это уже не первая строительная компания, учрежденная краевыми властями. В начале года стало известно о создании ООО «Региональный оператор жилищного строительства Пермского края». Компания будет «осуществлять функции застройщика, технического заказчика по строительству много­квартирных домов на территории отдельных муниципальных образований Пермского края для обеспечения реализации регио­нальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края, а также предоставления жилых помещений в рамках реализации иных программ».

Кроме этого, ранее краевые власти объявили о намерении самостоятельно заниматься реализацией крупных инфраструктурных проектов без участия инвестора. Так, после того как концессионер по строительству мусороперерабатывающего полигона в Софронах отказался от выполнения взятых на себя обязательств, краевые власти решили заключить концессионное соглашение с подконтрольной краевым властям компанией.

Как сообщил собеседник «Ъ-Прикамье», новая компания регистрируется в преддверии строительства третьего моста через Каму. Этот вопрос в конце прошлого года глава региона Дмитрий Махонин обсуждал в рамках Транспортной недели Москве. Мост планируется построить в рамках концессионного соглашения, общая стоимость проекта в ценах 2024 года оценивалась в 77,5 млрд руб. Проект разбит на шесть этапов. Уже завершен первый этап — реконструкция площади Гайдара в Перми. По мнению собеседника «Ъ-Прикамье», после того как концессионер Чусовского моста не выполнил работу по договору в срок, краевые власти решили сами контролировать процесс строительства крупных инфраструктурных объектов.

Председатель комитета по инфраструктуре краевого заксобрания, советник губернатора по строительству Павел Черепанов считает, что создание краевой организации — взвешенное, выверенное решение. «На примере Чусовского моста понятно, что работать даже с крупными федеральными игроками не всегда эффективно. Поэтому создание собственной компании — понятный инструмент управления регионом», — отметил господин Черепанов. Он пояснил, что форма работы может быть разной: компания может выступать генподрядчиком или стороной концессии. Господин Черепанов также заметил, что необходимость создания такой компании связана с большим объемом работы по дорожному строительству, который предстоит в регионе, а также с задачей привлечения внешнего федерального финансирования. Новая структура позволит своевременно выполнять все запланированные работы, считает депутат.

Директор пермского Мос­тоотряда № 123 (филиал АО «Уралмостострой») Юрий Истягин положительно оценил появление краевой автодорожной компании. «Могу только приветствовать такую инициативу. Чем серьезнее конкуренция, тем качественнее продукт», — считает он.

Экономист Антон Любич предполагает, что создание компании может быть связано с координацией работ по строительству третьего моста через Каму. «Поскольку проект для Перми и всего края знаковый и архиважный, то, вероятно, за расходованием на него бюджетных средств хотят установить особо плотный конт­роль», — считает он.