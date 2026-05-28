Воронежский губернатор призвал осторожнее относиться к идее замены человека искусственным интеллектом

Глава Воронежской области Александр Гусев на пленарном заседании Форума Столля пообщался с бизнесменами. Главная тема форума в этом году — «Сильный бизнес — сильный регион».
Губернатор отметил, что предприниматели являются важной частью экономики и социальной стабильности Воронежской области. По его словам, около 35 процентов всех занятых в регионе работают в частном секторе или являются самозанятыми, а за последние пять лет число таких людей выросло почти на 24 процента.
Глава региона подчеркнул, что облправительство готово помогать бизнесу, в том числе в вопросах регулирования, процедур и контрольных механизмов. Он также выделил два направления, которые требуют особого внимания: возвращение участников СВО к мирной жизни и развитие социальной ответственности бизнеса.
Отвечая на вопрос о главном конкурентном преимуществе Воронежской области, Гусев заявил, что за последние 15−20 лет предприниматели стали выходить за рамки традиционных направлений вроде сельского хозяйства, промышленности и торговли. Сегодня бизнес активнее развивается в туризме, сфере здоровьесбережения и других отраслях.
Участники форума также обсудили влияние искусственного интеллекта на рынок профессий. Александр Гусев отметил, что ИИ может быть рабочим инструментом, но не полноценной заменой человеку. По его словам, к идее полного замещения человека искусственным интеллектом нужно относиться осторожно.
Отдельный блок вопросов касался трудоустройства участников СВО. Губернатор сообщил, что около 60 процентов вернувшихся бойцов уже трудоустроены на прежние или новые рабочие места. Остальным региональные службы помогают подобрать подходящие варианты. А с сентября в регионе начнет действовать закон о квотах на предприятиях для бойцов.
Кульминацией форума стало вручение премии имени Вильгельма Столля. Победителя в номинации «За реализацию значимого для региона проекта в сфере предпринимательства» назвал Александр Гусев: награду за реконструкцию санатория «Дон» получила председатель совета директоров группы компаний «Олимп Здоровья» Наталья Соловьева.