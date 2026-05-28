Воронежский губернатор призвал осторожнее относиться к идее замены человека искусственным интеллектом

Губернатор отметил, что предприниматели являются важной частью экономики и социальной стабильности Воронежской области. По его словам, около 35 процентов всех занятых в регионе работают в частном секторе или являются самозанятыми, а за последние пять лет число таких людей выросло почти на 24 процента.