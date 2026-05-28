Жалоб на СИЗО в Ростовской области стало больше почти на треть. Соответствующую информацию озвучил в своём докладе о работе за 2025 год Уполномоченный по правам человека в Ростовской области Анатолий Харьковский.
Спикер отметил, что в 2025 году в его адрес поступило 3407 обращений. Это на 6% больше, чем годом ранее. Количество удовлетворённых составило 16,5%. По остальным жалобам были даны разъяснения и консультации.
Чаще всего жаловались жители Ростова, Таганрога, Шахт, Новочеркасска, Азова, Батайска. 48% заявителей — мужчины.
27% обращений поступили от военнослужащих и членов их семей, 16% — от подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, 8% — от пенсионеров и инвалидов. Выросло число жалоб на условия содержания в СИЗО и колониях — на 29% по сравнению с 2024 годом.