Премия «Гипертекст» объявила лауреатов четвертого сезона

В «Народном голосовании» победили два автора — Егор Сергеев и его книга «Предчувствие», Дмитрий Селезнев и его произведение «Смерть в июле и всегда в Донецке». Призом «За вклад в литературный процесс» был удостоен литературовед и писатель Игорь Волгин. Книга «Вот именно так и никак по-другому» стала победителем в номинации «Поэзия».