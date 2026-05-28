Главные новости за 28 мая: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

В редакции белгородских СМИ поступили письма якобы от лица Роскомнадзора, в которых сообщается о планируемых с 1 июня 2026 года «ограничительных мерах в отношении информационных ресурсов и возможных многодневных перебоях в работе интернет-сервисов». В самом ведомстве 28 мая эти сообщения официально назвали фейком.