Подведены итоги XVI открытой межпредметной олимпиады школьников «Эрудиты Балтики»

В заключительном этапе соревнования приняли участие 140 школьников. Из них 33 человека стали призёрами и победителями олимпиады, причём двое участников отличились сразу по двум профилям.
География финалистов впечатляет. В Калининградскую область на заключительный этап приехали школьники из Астраханской, Владимирской, Вологодгородской, Воронежской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Республики Татарстан, а также из самого западного региона России — Калининградской области.
Олимпиада «Эрудиты Балтики» в 2025—2026 учебном году была включена в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации. Олимпиаде присвоен четвёртый уровень. Благодаря этому результаты победителей и призёров были внесены в Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности, что даёт школьникам дополнительные преимущества при поступлении в вузы.
Организаторы олимпиады выразили благодарность всем участникам за интерес к соревнованию, стремление к знаниям и высокий уровень подготовки.