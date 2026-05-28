Подведены итоги XVI открытой межпредметной олимпиады школьников «Эрудиты Балтики»

Олимпиада «Эрудиты Балтики» в 2025—2026 учебном году была включена в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации. Олимпиаде присвоен четвёртый уровень. Благодаря этому результаты победителей и призёров были внесены в Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности, что даёт школьникам дополнительные преимущества при поступлении в вузы.