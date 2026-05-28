Российские спортсмены продолжают уверенно побеждать на Российско-Китайских молодёжных летних играх

В Калининградской области набирает обороты одно из главных спортивных событий года — X Российско-Китайские молодёжные летние игры. Во второй соревновательный день участники разыграли новые комплекты медалей. Большая часть состязаний проходит во Дворце спорта «Автотор-Арена».
Особенно ярко в этот день выступили синхронистки. Для них был предоставлен уникальный 50-метровый бассейн олимпийского класса с многоуровневой системой очистки ультрафиолетом. Качество воды здесь соответствует уровню питьевой, что гарантирует безопасность и комфорт спортсменам.
Российская юниорская сборная не подвела болельщиков, которые заполнили трибуны до отказа. Во всех трёх дисциплинах — дуэтах, смешанных дуэтах и групповых упражнениях — наши спортсмены завоевали золото.
Анастасия Сидорина и Кристина Чеханова, выступавшие в дуэте, поделились впечатлениями: «Мы эту программу начали исполнять только в начале года и специально к Играм переделали почти наполовину. По задумке мы изображали вариацию семейки Адамс. Три недели работали, и рады, что всё получилось, тем более что соперницы были очень сильными. Понравился ваш бассейн: он очень светлый и идеально подходит для нашего вида спорта. Организация Игр, на наш взгляд, стоит на одном уровне с этапами Кубка мира».
«Было красиво, мне всё понравилось. Конечно, международные турниры — это всегда волнительно, но синхронистки привыкли выходить на каждый старт с полной отдачей. Здесь есть возможность проверить свои силы с одними из основных соперников на мировой арене», — отметила пятикратная олимпийская чемпионка, министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко.
Министр также посетила соревнования по художественной гимнастике, где трибуны второй день подряд были заполнены до отказа.
Олимпийский чемпион по вольной борьбе Хаджимурад Магомедов, посетивший «Автотор-Арену», отметил высокий уровень организации. По его словам, для него каждый приезд в Калининград сравним с праздником, ведь здесь он чувствует настоящую любовь к спорту, и, конечно, уверен в тех, кто этим занимается — в том числе в лице основателя и основного акционера «Автотора» Владимира Щебракова. Ведь именно он и компания вдохновили местных любителей спорта, построив этот спортивный гигант.
«Спасибо организаторам и Владимиру Ивановичу Щербакову за такую великолепную арену. Уверен, многие сборные команды теперь будут регулярно приезжать в Калининград», — сказал прославленный спортсмен.
Поскольку самбо только недавно включили в программу Игр, первые соревнования прошли в показательном формате. На ковре встретились сборная Калининградской области и сборная России. Во всех семи поединках победили российские спортсмены. Каждый получил специальный приз от «Автотора» из рук директора «Автотор-Арены», бронзового призёра Олимпийских игр по вольной борьбе Адама Барахоева.
Впереди ещё три насыщенных соревновательных дня. На «Автотор-Арене» пройдут турниры по спортивной борьбе, ушу и боксу, которые обещают подарить зрителям новые яркие эмоции.
Дворец спорта построен за счёт собственных средств «Автотора»: компания вложила более 2,7 миллиарда рублей в строительство и оснащения здания на 42 тысячи квадратных метров. Арена оснащена современным оборудованием и позволяет проводить соревнования по более чем 40 видам спорта.