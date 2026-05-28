Администрация Калининграда приглашает жителей к участию в общественных обсуждениях проекта строительства улицы Понартской

проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту межевания в его составе. Документация подготовлена в рамках размещения линейного объекта местного значения — магистральной улицы районного значения (транспортно-пешеходной) Понартской с транспортными развязками в городе Калининграде. Речь идёт об участке от улицы Аллея Смелых до улицы У. Громовой. Это третий этап строительства.
Срок проведения общественных обсуждений установлен с 28 мая по 18 июня 2026 года. Ознакомиться с материалами проекта можно на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в разделе, посвящённом строительству, общественным обсуждениям и публичным слушаниям.
Для удобства граждан организована экспозиция проекта, которая будет работать с 5 по 11 июня 2026 года одновременно на двух площадках. Первая расположена в МКУ «Центр документационного обеспечения деятельности администрации» по адресу: площадь Победы, 1 (вход со стороны Гвардейского проспекта). Режим работы экспозиции: понедельник — пятница с 9:00 до 18:00. Вторая площадка открыта в Центральной городской библиотеке имени А. П. Чехова по адресу: Московский проспект, 39. Библиотека принимает посетителей со вторника по пятницу с 11:00 до 20:00, в субботу и воскресенье — с 10:00 до 18:00, понедельник — выходной день.
Проведение консультаций по проекту запланировано в МКУ «ЦДОД». Консультации состоятся в понедельник 8 июня с 10:00 до 13:00, а также во вторник 6 июня с 14:00 до 17:00.