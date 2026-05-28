Прокуратура Ленинградского района Калининграда направила в суд дело о склонении подростков к наркотикам

уголовному делу в отношении 46-летнего жителя областного центра. Мужчина обвиняется в склонении несовершеннолетних к потреблению наркотических средств по пункту «а» части 3 статьи 230 Уголовного кодекса РФ.
По версии следствия, преступление было совершено в декабре 2025 года. Обвиняемый, находясь в квартире на бульваре Франца Лефорта в Калининграде, предложил двум своим знакомым в возрасте 15 и 16 лет употребить наркотическое средство «соль». Таким образом, по мнению следствия, он целенаправленно склонял подростков к потреблению запрещённого вещества.
Уголовное дело уже направлено в Ленинградский районный суд города Калининграда для рассмотрения по существу. Теперь суду предстоит определить меру наказания для обвиняемого.